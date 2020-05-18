Тренер Фергюсона: Тони считает себя победителем после боя с Гэтжи

Эдди Браво, тренер американского бойца MMA Тони Фергюсона, рассказал, как его подопечный воспринял поражение от Джастина Гэтжи. Напомним, Фергюсон проиграл Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249, который состоялся 9 мая.
По словам Браво, Фергюсон считает себя победителем, несмотря на поражение, поскольку заработал много денег.
«Я вчера разговаривал с Тони, он сказал, что его выступление никак не связано с повторной сгонкой веса. Джастин просто провёл потрясающий бой.
Он уже тренируется. Сегодня он тренировался. Он вернулся. Он воспринимает это поражение… Слушай, я вчера успокоился после разговора с ним. Его отношение «Champ Shit Only» — это и к поражениям относится.
Он сказал: «Сейчас все в мире финансово пострадали. Я вышел и заработал кучу денег, обеспечил семью. Я потерпел техническое поражение, но победил в жизни. Так что я победил. Я готов вернуться», — приводит слова тренера Allboxing.
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