Турнир MMA «Время новых героев»: результаты боёв и лучшие моменты поединков

Телеканал М-1 Global продолжает прямые трансляции турниров по ММА. 17 мая состоялся очередной ивент — «Время новых героев», во время которого зрители смогли увидеть 11 поединков.



Итоги турнира «Время новых героев»



1. Полулёгкий вес (до 65,8 кг). Артём Семёнов (Россия) — Дмитрий Барсуков (Россия)

Семёнов — победа удушающим приёмом (треугольник) в 1-м раунде (1.05).



2. Лёгкий вес (до 70,3 кг). Виталий Белоусов (Россия) — Денис Шумилин (Россия)

Белоусов — победа удушающим приёмом (анаконда) в 1-м раунде (4.29).



3. Легчайший вес (до 61,2 кг). Владислав Кысса (Россия) — Валерий Рыбаков (Россия)

Кысса — победа болевым приёмом (рычаг локтя) во 2-м раунде (4.23).



4. Полусредний вес (до 77,1 кг). Лев Тартенас (Россия) — Валерий Пузырёв (Россия)

Тартенас – победа единогласным решением судей.



5. Лёгкий вес (до 70,3 кг). Николай Гончаров (Россия) — Владимир Хачатрян (Армения)

Гончаров – победа техническим нокаутом (удары) во 2 раунде (1.19)



6. Полулёгкий вес (до 65,8 кг). Сергей Маслов (Россия) — Тимур Доронин (Россия)

Маслов – победа техническим нокаутом (удары) в 1-м раунде (2.28).



7. Лёгкий вес (до 70,3 кг). Сергей Бобрышев (Россия) — Данила Ваганов (Россия)

Бобрышев – победа удушающим приёмом (треугольник) в 3-м раунде (1.08).



8. Лёгкий вес (до 70,3 кг). Андрей Шилимов (Казахстан) — Сергей Яковлев (Россия)

Шилимов — победа большинством судейских голосов.



9. Средний вес (до 83,9 кг). Иван Богданов (Россия) — Александр Шингаренко (Россия)

Богданов – победа техническим нокаутом (сдача соперника) в 1-м раунде (1.11).



10. Легчайший вес (до 61,2 кг). Фёдор Дурыманов (Россия) – Сардор Ходжанов (Узбекистан)

Дурыманов – победа болевым приёмом (рычаг локтя) во 2-м раунде (3.41).



11. Полусредний вес (до 77,1 кг). Борис Медведев (Россия) — Владислав Шабалин (Россия)

Медведев – победа удушающим приёмом (удушение сзади) в 1-м раунде (4.44).

Видео доступно на «Чемпионате».