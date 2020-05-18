Турнир MMA «Время новых героев»: результаты боёв и лучшие моменты поединков

Телеканал М-1 Global продолжает прямые трансляции турниров по ММА. 17 мая состоялся очередной ивент — «Время новых героев», во время которого зрители смогли увидеть 11 поединков.
Итоги турнира «Время новых героев»
1. Полулёгкий вес (до 65,8 кг). Артём Семёнов (Россия) — Дмитрий Барсуков (Россия)
Семёнов — победа удушающим приёмом (треугольник) в 1-м раунде (1.05).
2. Лёгкий вес (до 70,3 кг). Виталий Белоусов (Россия) — Денис Шумилин (Россия)
Белоусов — победа удушающим приёмом (анаконда) в 1-м раунде (4.29).
3. Легчайший вес (до 61,2 кг). Владислав Кысса (Россия) — Валерий Рыбаков (Россия)
Кысса — победа болевым приёмом (рычаг локтя) во 2-м раунде (4.23).
4. Полусредний вес (до 77,1 кг). Лев Тартенас (Россия) — Валерий Пузырёв (Россия)
Тартенас – победа единогласным решением судей.
5. Лёгкий вес (до 70,3 кг). Николай Гончаров (Россия) — Владимир Хачатрян (Армения)
Гончаров – победа техническим нокаутом (удары) во 2 раунде (1.19)
6. Полулёгкий вес (до 65,8 кг). Сергей Маслов (Россия) — Тимур Доронин (Россия)
Маслов – победа техническим нокаутом (удары) в 1-м раунде (2.28).
7. Лёгкий вес (до 70,3 кг). Сергей Бобрышев (Россия) — Данила Ваганов (Россия)
Бобрышев – победа удушающим приёмом (треугольник) в 3-м раунде (1.08).
8. Лёгкий вес (до 70,3 кг). Андрей Шилимов (Казахстан) — Сергей Яковлев (Россия)
Шилимов — победа большинством судейских голосов.
9. Средний вес (до 83,9 кг). Иван Богданов (Россия) — Александр Шингаренко (Россия)
Богданов – победа техническим нокаутом (сдача соперника) в 1-м раунде (1.11).
10. Легчайший вес (до 61,2 кг). Фёдор Дурыманов (Россия) – Сардор Ходжанов (Узбекистан)
Дурыманов – победа болевым приёмом (рычаг локтя) во 2-м раунде (3.41).
11. Полусредний вес (до 77,1 кг). Борис Медведев (Россия) — Владислав Шабалин (Россия)
Медведев – победа удушающим приёмом (удушение сзади) в 1-м раунде (4.44).
Видео доступно на «Чемпионате».
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