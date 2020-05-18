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Турнир MMA «Время новых героев»: результаты боёв и лучшие моменты поединков

Турнир MMA «Время новых героев»: результаты боёв и лучшие моменты поединков
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Телеканал М-1 Global продолжает прямые трансляции турниров по ММА. 17 мая состоялся очередной ивент — «Время новых героев», во время которого зрители смогли увидеть 11 поединков.

Итоги турнира «Время новых героев»

1. Полулёгкий вес (до 65,8 кг). Артём Семёнов (Россия) — Дмитрий Барсуков (Россия)
Семёнов — победа удушающим приёмом (треугольник) в 1-м раунде (1.05).

2. Лёгкий вес (до 70,3 кг). Виталий Белоусов (Россия) — Денис Шумилин (Россия)
Белоусов — победа удушающим приёмом (анаконда) в 1-м раунде (4.29).

3. Легчайший вес (до 61,2 кг). Владислав Кысса (Россия) — Валерий Рыбаков (Россия)
Кысса — победа болевым приёмом (рычаг локтя) во 2-м раунде (4.23).

4. Полусредний вес (до 77,1 кг). Лев Тартенас (Россия) — Валерий Пузырёв (Россия)
Тартенас – победа единогласным решением судей.

5. Лёгкий вес (до 70,3 кг). Николай Гончаров (Россия) — Владимир Хачатрян (Армения)
Гончаров – победа техническим нокаутом (удары) во 2 раунде (1.19)

6. Полулёгкий вес (до 65,8 кг). Сергей Маслов (Россия) — Тимур Доронин (Россия)
Маслов – победа техническим нокаутом (удары) в 1-м раунде (2.28).

7. Лёгкий вес (до 70,3 кг). Сергей Бобрышев (Россия) — Данила Ваганов (Россия)
Бобрышев – победа удушающим приёмом (треугольник) в 3-м раунде (1.08).

8. Лёгкий вес (до 70,3 кг). Андрей Шилимов (Казахстан) — Сергей Яковлев (Россия)
Шилимов — победа большинством судейских голосов.

9. Средний вес (до 83,9 кг). Иван Богданов (Россия) — Александр Шингаренко (Россия)
Богданов – победа техническим нокаутом (сдача соперника) в 1-м раунде (1.11).

10. Легчайший вес (до 61,2 кг). Фёдор Дурыманов (Россия) – Сардор Ходжанов (Узбекистан)
Дурыманов – победа болевым приёмом (рычаг локтя) во 2-м раунде (3.41).

11. Полусредний вес (до 77,1 кг). Борис Медведев (Россия) — Владислав Шабалин (Россия)
Медведев – победа удушающим приёмом (удушение сзади) в 1-м раунде (4.44).

Видео доступно на «Чемпионате».

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