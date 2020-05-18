Источник: у отца Хабиба серьёзное поражение лёгких, он не может разговаривать и двигаться

Тренер и отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник.

«Состояние остаётся тяжёлым. Есть серьёзное поражение лёгких, он не может разговаривать и двигаться. Был также инсульт, проведено шунтирование», — отмечается в сообщении агентства.

Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. Это достижение позволило ему войти в Книгу рекордов Гиннесса.