Лидделл: соперники Джона Джонса с каждым разом становятся всё ближе к победе над ним

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Чак Лидделл поделился мнением о Джоне Джонсе. По мнению Лидделла, соперники Джонса становятся всё ближе к победе над ним.



«Я бы очень легко выбрал себе соперника. Безо всяких сомнений, им стал бы Джон Джонс. Я думаю, он бы отлично подошёл ко мне стилистически. Думаю, я могу создать много проблем Джонсу. Я действительно хотел бы с ним подраться.



Думаю, что Доминик Рейес на самом деле победил Джонса, но с минимальным перевесом. Это был очень близкий бой, так что здесь не на что жаловаться. Но соперники Джона Джонса с каждым разом становятся всё сильнее и всё ближе к победе над ним. Посмотрим, как всё сложится в дальнейшем», — приводит слова Чака Лидделла International Business Times.