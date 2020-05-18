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Лидделл: соперники Джона Джонса с каждым разом становятся всё ближе к победе над ним

Лидделл: соперники Джона Джонса с каждым разом становятся всё ближе к победе над ним
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Чак Лидделл поделился мнением о Джоне Джонсе. По мнению Лидделла, соперники Джонса становятся всё ближе к победе над ним.

«Я бы очень легко выбрал себе соперника. Безо всяких сомнений, им стал бы Джон Джонс. Я думаю, он бы отлично подошёл ко мне стилистически. Думаю, я могу создать много проблем Джонсу. Я действительно хотел бы с ним подраться.

Думаю, что Доминик Рейес на самом деле победил Джонса, но с минимальным перевесом. Это был очень близкий бой, так что здесь не на что жаловаться. Но соперники Джона Джонса с каждым разом становятся всё сильнее и всё ближе к победе над ним. Посмотрим, как всё сложится в дальнейшем», — приводит слова Чака Лидделла International Business Times.

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