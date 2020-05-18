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Рамазан Эмеев рассказал о неготовности Дагестана к пандемии коронавируса

Рамазан Эмеев рассказал о неготовности Дагестана к пандемии коронавируса
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Рамазан Эмеев рассказал о ситуации с коронавирусом на территории Дагестана.

«В Дагестане очень много людей умерло от двусторонней пневмонии. Это, видимо, от этого коронавируса всё идёт. Я живу в селении, в горах. Очень много умерло именно в горах. Видимо, медицинские учреждения не были к этому готовы. Оборудования нет, ничего нет, очень много медработников умерло. На самом деле здесь очень плачевное состояние.

Почему так сильно эпидемия тут расползлась? Не только потому, что люди не поверили в опасность вируса, просто многие не могли дома оставаться, работать надо. Сейчас уже все в масках ходят, почти все закрыто. Болеют и умирают в основном старшие люди, пожилые. Молодые в основном все легко перенесли. Основная причина — все-таки отсутствие оборудования. Ни медучреждения, ни медперсонал не были готовы к такой эпидемии», — приводит слова Рамазана Эмеева «Спорт-Экспресс».

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