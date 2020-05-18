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Камил Гаджиев рассказал о причинах сложной ситуации с коронавирусом в Дагестане

Камил Гаджиев рассказал о причинах сложной ситуации с коронавирусом в Дагестане
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса в Дагестане.

«Это элемент нашей ментальности, к предупреждениям и опасностям относятся довольно легкомысленно. Как только уже каждый на своей семье, друзьях стал ощущать проблематику, только тогда и началась профилактика, какой-никакой режим изоляции. Есть ещё один важный фактор — это родственные связи. В случае смертей соболезнования и похороны становятся массовым мероприятием, посещение которых фактически обязательно.

Несмотря на коронавирус, люди на подобные мероприятия продолжают ходить. Родственные связи сильнее, чем риски. На такие мероприятия собирается до 1000 человек. Если свадьбы и дни рождения ещё как-то фильтруют, на них можно не идти, просто подарок передать и поздравления, то на похороны все ходят. Я и сам на подобном мероприятии был в начале эпидемии, у товарища отец скончался в Дагестане. Вопрос даже не стоял, пойти или не пойти. Была бы свадьба, я бы, возможно, и не пошёл», — приводит слова Камила Гаджиева «Спорт-Экспресс».

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