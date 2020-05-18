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Mash: у отца Хабиба подтвердился коронавирус, он подключён к аппарату ИВЛ

Mash: у отца Хабиба подтвердился коронавирус, он подключён к аппарату ИВЛ
Бокс/ММА / UFC 0

Тренер и отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает телеграм-канал Mash. По информации источника, у специалиста подтвердился коронавирус.

Состояние Нурмагомедова оценивается как крайне тяжёлое, у него развивается отёк лёгких.

Абдулманап Нурмагомедов перенёс инсульт, на фоне пневмонии у него образовался тромб.

Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. Это достижение позволило ему войти в Книгу рекордов Гиннесса.

Источник: у отца Хабиба серьёзное поражение лёгких, он не может разговаривать и двигаться
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