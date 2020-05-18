Mash: у отца Хабиба подтвердился коронавирус, он подключён к аппарату ИВЛ

Тренер и отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает телеграм-канал Mash. По информации источника, у специалиста подтвердился коронавирус.



Состояние Нурмагомедова оценивается как крайне тяжёлое, у него развивается отёк лёгких.



Абдулманап Нурмагомедов перенёс инсульт, на фоне пневмонии у него образовался тромб.



Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.



Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. Это достижение позволило ему войти в Книгу рекордов Гиннесса.

Источник: у отца Хабиба серьёзное поражение лёгких, он не может разговаривать и двигаться