Тренер Раджабов — о состоянии отца Хабиба: про ИВЛ — старая информация

Тренер команды чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA Руслан Раджабов поделился информацией о состоянии отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова.
«Говорят, ему намного лучше. Он пришёл в себя. Об этом мне рассказал его старший сын. Но данный разговор состоялся не сегодня. К самому тренеру никого пока не пускают. А про ИВЛ, насколько я знаю, — старая информация», — приводит слова Руслана Раджабова RT на русском.
Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.
Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. Это достижение позволило ему войти в Книгу рекордов Гиннесса.
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