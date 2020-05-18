Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам в связи с эпидемией коронавируса

Российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в республике.



«Хотел бы сделать обращение к землякам-дагестанцам в связи с последними событиями со всей этой болезнью. У нас очень тяжёлое положение в Дагестане, очень плачевное. Больницы переполнены, много людей заболело, много умерло. И нам сейчас как никогда нужно объединиться, показать характер и дисциплину. Только объединившись можно этот вирус, эту болезнь победить. Мы должны прислушаться к нашим врачам, к их требованиям, поскольку они знают лучше. Они хотят, чтобы мы не болели, чтобы больницы не заполнялись, потому что там и так нет места. Там и так не хватает оборудования, не хватает медикаментов. Не только мы — Дагестан и Россия, весь мир оказался не готов к этому. Кто бы мог подумать 2-3 месяца назад, что миллиарды людей вынуждены будут сидеть дома, прячась от этой болезни. Только самоизоляция может помочь.



Есть уже десятки стран, которые одолели болезнь, но они сделали это, объединившись и прислушиваясь к мнению врачей. А они умоляли. Когда у нас в Дагестане всё только начиналось, они тоже говорили об этом, но люди им не верили. Люди придумывают, что кому-то это выгодно. Я не знаю, кому это выгодно, все люди болеют: и президент, и прокурор. Эта болезнь не спрашивает твоё имя и возраст. Пожалуйста, соблюдайте требования врачей. У нас сейчас через пару дней будет Ураза-Байрам. Мы в этот праздник привыкли ходить в гости, принимать гостей, ходить на праздничный намаз. Не ходите, пожалуйста. Нам учёные в Исламе говорят, совершайте намаз дома. Не ходите в гости и к себе не принимайте.



Очень тяжёлое положение. У меня лично около 20 человек лежало родственников. Близких родственников, я не говорю о знакомых. Близких родственников. Более 20 человек лежало в реанимации. Многих из них среди нас уже нет. Взрослые люди очень тяжело переносят. Это мы молодые, у нас иммунитет сильный, растущий организм. Подумайте о наших родителях, бабушках, дедушках. Пожалуйста, соблюдайте требования врачей. Сидите дома. Сейчас нам важно сохранить жизнь — свою и наших старших. Пусть Аллах поможет нам всем», — сказал Хабиб Нурмагомедов в видеообращении в «Инстаграме».

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