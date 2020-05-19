«Вдохновлён на вторую часть». Макгрегор хочет получить реванш с Мейвезером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выразил желание провести реванш с непобедимым американским боксёром Флойдом Мейвезером-младшим.
«Если оглянуться назад, то стоит сказать, что это был прекрасный бой. Ранние раунды остались за мной, да и в поздних, когда мои ноги ослабли, я всё равно обгонял его. Я получил кредит доверия от многих известных имён в мире бокса, за что я очень благодарен. Я вдохновлён на вторую часть», — написал Конор Макгрегор в своём «инстаграме».
Напомним, в августе 2017 года Мейвезер одержал победу над Макгрегором в поединке по правилам бокса. Недавно легендарный боксёр Майк Тайсон похвалил ирландца за то, как он действовал в том бою. Последний бой по правилам MMA Макгрегор провёл в январе 2020 года. Он за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне.
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