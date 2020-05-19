Российский боец MMA Алексей Олейник объяснил, почему тренируется за рубежом, а не в России.
«Да, это очень хорошо чувствуется, что MMA развивается в России. Этот вид спорта растёт в нашей стране. Но о доминировании пока говорить рано. Движемся в правильном направлении. Речь о выступлениях. Но если посмотреть глубже, то многие наши бойцы, в том числе я, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян и подавляющее большинство остальных, тренируются за рубежом. В Америке, Таиланде или ещё где-то. Получается, эта индустрия у нас отстаёт. Потому что ведущие бойцы уезжают за рубеж. А тренировочный лагерь — это очень важная часть. Когда тренируется один боец, вокруг него работает обслуживающий персонал, наставники и так далее. Ребята помоложе смотрят на более опытных и за счёт этого сами растут. Нам приходится уезжать в другие страны и там работать. Там, где я готовлюсь к боям, у меня 10–12 тяжеловесов, они практически все бывшие либо действующие бойцы UFC или Bellator. Таких попробуй поищи в России. Я ради этого сюда и приезжаю. Если бы у меня были такие условия в Москве, Екатеринбурге или Ростове-на-Дону, то я тренировался бы в России», — приводят слова Олейника «Известия».
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