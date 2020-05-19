Алистар Оверим стал самым высокооплачиваемым спортсменом турнира UFC Fight Night 172

Нидерландский тяжеловес Алистар Оверим стал самым высокооплачиваемым спортсменом, выступавшим на турнире UFC Fight Night 172, «разрушитель» заработал почти в четыре раза больше, чем его ближайший конкурент, сообщает MMA Fighting.
Комиссия по боксу штата Флорида обнародовала полный список зарплат после насыщенной ночи боёв турнира UFC в Джексонвилле.
Оверим обошёл всех бойцов, заработав $ 400 тыс. за победу техническим нокаутом над Уолтом Харрисом в главном бою турнира. Отметим, что его оппонент заработал $ 75 тыс.
Оверим, которому через 40 минут после победы исполнилось 40 лет, в своей карьере ММА участвовал в 65 профессиональных поединках, включая 18 боёв в UFC.
Следующим самым высокооплачиваемым бойцом на карде стала Клаудия Гаделья, которая забрала домой $ 108 тыс. за победу раздельным решением судей над Анджелой Хилл в соглавном бою.
Ветеран в среднем весе Кшиштоф Йотко также заработал аналогичный выигрыш в размере $ 108 тыс. за свою победу над Эриком Андерсом.
Вот полный список раскрытых зарплат, подтвержденных Комиссией по боксу штата Флорида, а также бонусы после боя, объявленные UFC.
Алистар Оверим (W, $400 тыс.) — Уолт Харрис ($70 тыс.);
Клаудиа Гаделья (W, $108 тыс.) — Анджела Хилл ($54 тыс.);
Эдсон Барбоза ($79 тыс.) — Дэн Иге (W, $100 тыс.);
Эрик Андерс ($61 тыс.) — Кшиштоф Йотко (W, $108 тыс.);
Марлон Вера ($65 тыс. + $50 тыс. за «бой ночи») — Сонг Ядонг (W, $96 тыс. + $50 тыс. за «бой ночи»);
Мэтт Браун ($85 тыс.) — Мигель Баеза (W, $24 тыс. + $50 тыс. за «выступление ночи»);
Кевин Холланд (W, $52 тыс.) — Энтони Эрнандес ($12 тыс.);
Гига Чикадзе (W, $28 тыс.) — Ирвин Ривера ($14 тыс.);
Даррен Элкинс ($62 тыс.) — Нэйт Ландвер (W, $26 тыс.);
Кортни Кейси (W, $100 тыс. + $50 тыс. за «выступление ночи) — Мара Ромеро Борелла ($20 тыс.).
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