Знаменитого рестлера унесло волной в океан

Известный американский рестлер Шед Гаспард пропал без вести. Об этом сообщает TMZ.

Издание сообщает, что позавчера, 17 мая, 39-летний американец отдыхал на одном из пляжей Лос-Анджелеса с женой и 10-летним сыном. Спортсмен с ребёнком, а также группа людей находились в воде, когда началось отбойное течение, утянувшее их на глубину.

Спасатели нашли Гаспарда, однако тот попросил их сперва спасти его сына. Мальчика доставили на берег, однако рестлера накрыло волной, и с тех пор его никто не видел. В настоящее время поиски продолжаются, однако представители Пожарной службы Лос-Анджелеса, которая занимается спасением людей, не исключают, что спортсмен утонул.

Вчера, 18 мая, жена Гаспарда опубликовала пост в «Инстаграме», в котором попросила откликнуться людей, которые могли его видеть.