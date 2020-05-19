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Кормье назвал Гэтжи королевой бала на выпускном

Кормье назвал Гэтжи королевой бала на выпускном
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец MMA Даниэль Кормье признал, что Джастин Гэтжи в настоящее время может выбирать себе соперников, после того как стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, победив Тони Фергюсона. Напомним, ранее Гэтжи заявил, что его не интересует бой с Конором Макгрегором, и подтвердил, что хочет встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, чтобы побороться с ним за пояс.

«Джастин Гэтжи сейчас — королева бала на выпускном. Все хотят оказаться рядом с ним. Конор произносит его имя, чего тот добивался годами. Его игнорировали, а теперь он хочет поступать так же.

Нет, Конор не утратил значимости. Он по-прежнему крупнейшая звезда смешанных единоборств. Он невероятно талантлив», — приводит слова Кормье ESPN.

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