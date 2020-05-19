Боец MMA Харитонов согласился на боксёрский бой с Тайсоном

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов рассказал, что согласился провести боксёрский поединок со знаменитым Майком Тайсоном, бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе. Бой Харитонов — Тайсон состоится, если от Майка будет получено согласие.

Напомним, недавно 53-летний Тайсон заявил о намерении вернуться на ринг ради участия в выставочных поединках.

«Я дал согласие, главное, чтобы договорились. Посмотрим, насколько всё это может стать реальностью. Переговоры ведутся.

Спортивный интерес? Да ну какой спортивный интерес! 53 года! Думаю, что если этот бой состоится, то будет в 14- или 16-унциевых больших спарринговых перчатках. Бой, конечно, будет по-настоящему, но всё-таки показательный. Формат боя пока непонятен, возможно, четыре раунда.

Я давно не боксировал в ринге именно по правилам бокса, но с удовольствием это сделаю, тем более против такой легенды, как Тайсон. Почему бы не испытать свои возможности?» — цитирует Харитонова «Р-Спорт».

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