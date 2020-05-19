Источник: состояние отца Хабиба Нурмагомедова ухудшилось, он опять впал в кому

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опять оказался в коме. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Напомним, в настоящее время Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц Москвы, его состояние оценивается как тяжёлое.
«Состояние Абдулманапа Нурмагомедова ухудшилось. Врачам опять пришлось его подключить к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации. — Прим. «Чемпионата»).
Несколько дней назад отцу Хабиба Нурмагомедова стало лучше. Врачи отмечали положительную динамику. Однако вчера Абдулманап опять впал в кому. Сейчас он не может самостоятельно дышать и подключён к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации», — отмечается в сообщении телеграм-канала.
Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.
Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. Это достижение позволило ему войти в Книгу рекордов Гиннесса.
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