Дэвид Хэй составил рейтинг величайших боксёров-тяжеловесов. Тайсон не попал в топ-5

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй опубликовал топ-10 боксёров, которые, по его мнению, являются лучшими тяжеловесами в истории. На первое место он поставил Мохаммеда Али, а знаменитый Майк Тайсон оказался лишь на шестом месте.
«Все говорят о третьем поединке Эвандера Холифилда и Майка Тайсона, а я составил свой рейтинг лучших тяжеловесов в истории. В нём не могут присутствовать действующие боксёры и боксёры до 45 лет. Речь о великих боксёрах, завершивших карьеру», — написал Хэй в своём «инстаграме».
Топ-10 боксёров-тяжеловесов в истории (версия Дэвида Хэя):
1. Мохаммед Али
2. Леннокс Льюис
3. Эвандер Холифилд
4. Джордж Форман
5. Ларри Холмс
6. Майк Тайсон
7. Джо Фрэзер
8. Сонни Листон
9. Кен Нортон
10. Риддик Боу.
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