Дэвид Хэй составил рейтинг величайших боксёров-тяжеловесов. Тайсон не попал в топ-5

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй опубликовал топ-10 боксёров, которые, по его мнению, являются лучшими тяжеловесами в истории. На первое место он поставил Мохаммеда Али, а знаменитый Майк Тайсон оказался лишь на шестом месте.

«Все говорят о третьем поединке Эвандера Холифилда и Майка Тайсона, а я составил свой рейтинг лучших тяжеловесов в истории. В нём не могут присутствовать действующие боксёры и боксёры до 45 лет. Речь о великих боксёрах, завершивших карьеру», — написал Хэй в своём «инстаграме».

Топ-10 боксёров-тяжеловесов в истории (версия Дэвида Хэя):

1. Мохаммед Али

2. Леннокс Льюис

3. Эвандер Холифилд

4. Джордж Форман

5. Ларри Холмс

6. Майк Тайсон

7. Джо Фрэзер

8. Сонни Листон

9. Кен Нортон

10. Риддик Боу.