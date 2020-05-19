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Дэвид Хэй составил рейтинг величайших боксёров-тяжеловесов. Тайсон не попал в топ-5

Дэвид Хэй составил рейтинг величайших боксёров-тяжеловесов. Тайсон не попал в топ-5
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй опубликовал топ-10 боксёров, которые, по его мнению, являются лучшими тяжеловесами в истории. На первое место он поставил Мохаммеда Али, а знаменитый Майк Тайсон оказался лишь на шестом месте.

«Все говорят о третьем поединке Эвандера Холифилда и Майка Тайсона, а я составил свой рейтинг лучших тяжеловесов в истории. В нём не могут присутствовать действующие боксёры и боксёры до 45 лет. Речь о великих боксёрах, завершивших карьеру», — написал Хэй в своём «инстаграме».

Топ-10 боксёров-тяжеловесов в истории (версия Дэвида Хэя):

1. Мохаммед Али
2. Леннокс Льюис
3. Эвандер Холифилд
4. Джордж Форман
5. Ларри Холмс
6. Майк Тайсон
7. Джо Фрэзер
8. Сонни Листон
9. Кен Нортон
10. Риддик Боу.

Появилась афиша возможного боя Тайсона и Холифилда. Фото
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