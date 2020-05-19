Спенс в сентябре встретится с Д. Гарсией

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс, вероятнее всего, вернётся на ринг в сентябре. Его соперником станет экс-чемпион мира по версии WBC Дэнни Гарсия, сообщает Boxingnews24.

Это будет первый поединок Спенса после тяжёлой аварии, в которую он попал в октябре минувшего года. Тогда «Феррари» Эррола перевернулась несколько раз, а самого боксёра выкинуло из салона. Тем не менее он не получил серьёзных травм и отделался ссадинами и испугом. Предыдущий бой Эррол провёл с Шоном Портером, отобрав у того пояс по версии WBC.

Что касается Гарсии, то он последний раз появлялся на ринге в январе этого года. Тогда на вечере профессионального бокса в Бруклине он решением судей одолел Ивана Редкача.