Агапова проведёт дебютный бой в UFC 13 июня

23-летняя спортсменка из Казахстана Мария Агапова, не так давно подписавшая контракт с UFC, проведёт дебютный поединок в сильнейшей лиге мира 13 июня, сообщает MMA Fighting.

Её соперницей станет Мелисса Гатто, для которой встреча с Агаповой также станет дебютом в UFC.

Агапова в смешанных единоборствах провела всего девять поединков, победив в восьми из них и однажды проиграв. Два последних боя она провела в промоушене Invicta FC. Что касается Гатто, то бразильянка провела на профессиональном уровне шесть встреч, победив во всех из них (четыре раза досрочно). 24-летняя Мелисса пока выступала лишь в бразильских промоушенах.

Отметим, что Агапова станет первой девушкой из Казахстана, выступающей в лиге UFC.