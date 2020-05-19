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Агапова проведёт дебютный бой в UFC 13 июня

Агапова проведёт дебютный бой в UFC 13 июня
Бокс/ММА / UFC 0

23-летняя спортсменка из Казахстана Мария Агапова, не так давно подписавшая контракт с UFC, проведёт дебютный поединок в сильнейшей лиге мира 13 июня, сообщает MMA Fighting.

Её соперницей станет Мелисса Гатто, для которой встреча с Агаповой также станет дебютом в UFC.

Агапова в смешанных единоборствах провела всего девять поединков, победив в восьми из них и однажды проиграв. Два последних боя она провела в промоушене Invicta FC. Что касается Гатто, то бразильянка провела на профессиональном уровне шесть встреч, победив во всех из них (четыре раза досрочно). 24-летняя Мелисса пока выступала лишь в бразильских промоушенах.

Отметим, что Агапова станет первой девушкой из Казахстана, выступающей в лиге UFC.

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