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Хорн: Тим Цзю может повторить своего отца, не собираюсь его недооценивать

Хорн: Тим Цзю может повторить своего отца, не собираюсь его недооценивать
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Джефф Хорн заявил, что не намерен недооценивать потенциал Тима Цзю, с которым он планирует провести следующий поединок.

«Я вынес урок из боя с Зерафой и теперь не собираюсь кого-либо недооценивать. Конечно, не допущу такой ошибки в бою с Тимом Цзю. Понимаю, в каком он сейчас положении. Он на том же этапе, на котором был я, когда дрался с Мэнни Пакьяо. Тогда я был голоден до побед и хотел доказать свою состоятельность тем, кто не верил в меня.

Цзю — отличный боец, у него это в крови. Вероятно, однажды он будет способен отправить на пенсию нескольких чемпионов и может повторить то, что делал отец", — приводит слова австралийского боксёра BoxingScene.

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