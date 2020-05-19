Эдди Альварес дал прогноз на бой Макгрегора с Гэтжи

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Эдди Альварес поделился мыслями о ходе возможного противостояния экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и действующего временного чемпиона UFC в лёгком весе Джастина Гэтжи.

«Думаю, Конор победит нокаутом. У меня получалось ловить Гэтжи ударами. И вы видели, что Порье выглядел с ним в стойке очень неплохо.Другое дело, если Джастин попробует использовать против Конора борьбу, попробует сделать то, что делал Хабиб.

В таком случае у него будут неплохие шансы. Но в стойке у Конора больше шансов. Джастин допускает слишком много ошибок, и в конце концов Макгрегор сумеет извлечь из этого пользу", — приводит слова Альвареса BJ Penn.

Ожидается, что Джастин Гэтжи проведёт следующий поединок с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.