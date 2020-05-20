Шлеменко выступил за увеличение возрастного порога при продаже алкоголя

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко выступил за инициативу по увеличению возрастного порога при продаже алкоголя. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в «Инстаграме».

«Команда Федерального проекта «Трезвая Россия» продолжает продвигать идею увеличения возрастного порога при продаже алкоголя от 21 года. В эти дни идут широкие обсуждения нашей идеи. «Закон 21» – общественная инициатива по укреплению и сохранению здоровья молодёжи, направленная на законодательное увеличение возраста продажи алкоголя в Российской Федерации покупателям с 21 года. Идея создать законодательную инициативу «Закон 21» родилась 5 лет назад.

Центром консолидации общественных предложений и создания «Закона 21» выступил Федеральный проект «Трезвая Россия». Инициатива «Закон 21» имеет фундаментальную поддержку: на протяжении 5 лет ВЦИОМ фиксирует более 75% поддержки граждан. На данный момент общественная инициатива «Закон 21» поддержана всеми ответственными политическими партиями, представителями традиционных конфессий, экспертным сообществом. В поддержку «Закон 21» выступают лидеры общественного мнения, главы субъектов России.



Депутатам Госдумы и членам Совета Федерации пора уже перестать обсуждать, а браться за дело, вносить закон и принимать социально важную инициативу", — написал Шлеменко.