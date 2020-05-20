Дэна Уайт: многие СМИ пытались саботировать возвращение UFC

Президент UFC Дэна Уайт рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во время проведения турниров UFC в мае.

«Мы пытались найти решение проблем, обеспечить применение протоколов коронавируса и думали, как вернуть спорт обратно. Здоровье и безопасность — это была основная задача для нас. Каждые выходные, когда мы готовились к этим событиям, у нас было так много новостей. Вы знаете, многие СМИ пытались саботировать события, делали всё, чтобы турниры не проходили», — приводит слова Уайта The Guardian.

Напомним, UFC за две недели провёл три турнира — UFC 249 состоялся 9 мая, 14 мая прошёл турнир UFC Fight Night 171, а 16 мая состоялось шоу UFC Fight Night 172. Все турниры прошли в Джексонвилле (Флорида, США).