Дэна Уайт: многие СМИ пытались саботировать возвращение UFC
Президент UFC Дэна Уайт рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во время проведения турниров UFC в мае.
«Мы пытались найти решение проблем, обеспечить применение протоколов коронавируса и думали, как вернуть спорт обратно. Здоровье и безопасность — это была основная задача для нас. Каждые выходные, когда мы готовились к этим событиям, у нас было так много новостей. Вы знаете, многие СМИ пытались саботировать события, делали всё, чтобы турниры не проходили», — приводит слова Уайта The Guardian.
Напомним, UFC за две недели провёл три турнира — UFC 249 состоялся 9 мая, 14 мая прошёл турнир UFC Fight Night 171, а 16 мая состоялось шоу UFC Fight Night 172. Все турниры прошли в Джексонвилле (Флорида, США).
Турнир UFC, запланированный на 23 мая, перенесён на неделю вперёд
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