Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит должное лечение

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что президент России Владимир Путин пообещал бойцу посодействовать в лечении его отца. Напомним, в настоящее время 57-летний Абдулманап Нурмагомедов нааходится в одной из больниц Москвы в тяжёлом состоянии.

«Могу подтвердить, что отца Хабиба ввели в искусственную кому. В последние дни Хабиб на связи с Владимиром Путиным, и он пообещал, что отец Хабиба получит должное лечение.

Послание Хабиба людям во всём мире – оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса», — приводит слова Абдель-Азиза ESPN.

Ранее Хабиб жёстко ответил подписчику, который назвал ситуацию с коронавирусом аферой.