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Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит должное лечение

Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал Хабибу, что
Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит должное лечение
Бокс/ММА / UFC 0

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что президент России Владимир Путин пообещал бойцу посодействовать в лечении его отца. Напомним, в настоящее время 57-летний Абдулманап Нурмагомедов нааходится в одной из больниц Москвы в тяжёлом состоянии.

«Могу подтвердить, что отца Хабиба ввели в искусственную кому. В последние дни Хабиб на связи с Владимиром Путиным, и он пообещал, что отец Хабиба получит должное лечение.

Послание Хабиба людям во всём мире – оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса», — приводит слова Абдель-Азиза ESPN.

Ранее Хабиб жёстко ответил подписчику, который назвал ситуацию с коронавирусом аферой.

«У меня в селе 11 человек умерло». Хабиб — подписчику, который назвал коронавирус аферой
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