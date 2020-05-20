Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит должное лечение
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что президент России Владимир Путин пообещал бойцу посодействовать в лечении его отца. Напомним, в настоящее время 57-летний Абдулманап Нурмагомедов нааходится в одной из больниц Москвы в тяжёлом состоянии.
«Могу подтвердить, что отца Хабиба ввели в искусственную кому. В последние дни Хабиб на связи с Владимиром Путиным, и он пообещал, что отец Хабиба получит должное лечение.
Послание Хабиба людям во всём мире – оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса», — приводит слова Абдель-Азиза ESPN.
Ранее Хабиб жёстко ответил подписчику, который назвал ситуацию с коронавирусом аферой.
«У меня в селе 11 человек умерло». Хабиб — подписчику, который назвал коронавирус аферой
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