Ислам Махачев отыграл одно место в рейтинге легковесов UFC

Российский боец MMA Ислам Махачев переместился с 13-го места на 12-е в обновлённой версии рейтинга бойцов UFC лёгкого веса, потеснив Дональда Серроне. Напомним, чемпионом дивизиона является Хабиб Нурмагомедов, а места с первого по третье в рейтинге легковесов занимают временный чемпион Джастин Гэтжи, Тони Фергюсон и Дастин Порье.

Кроме того тяжеловес Магомед Анкалаев потерял одно место в рейтинге тяжеловесов, опустившись с 13-й строчки на 14-ю.

В сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории обошлось без изменений. Первые три строчки занимают обладатель пояса в полутяжёлом весе Джон Джонс, Нурмагомедов и чемпион легчайшего дивизиона Генри Сехудо. Следующую тройку составляют лучший тяжеловес Стипе Миочич, чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и Даниэль Кормье.