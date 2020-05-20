Бивол: интересно, во что превратился Тайсон после курения запрещённых веществ, такого пуза

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA (Super) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, что думает о возможном возвращении на ринг знаменитых боксёров Майка Тайсона и Эвандера Холифилда. Напомним, ранее Тайсон заявил о намерении вернуться на ринг ради участия в выставочных поединках, после чего Холифилд последовал его примеру.

«Честно, это интересно. Интересно посмотреть, во что превратился Майк Тайсон после такой паузы, курения запрещённых веществ, такого пуза. Безусловно, за ним будет интересно посмотреть, это же легенда.

Увидев посты Тайсона и Холифилда в «Инстаграме», я прокрутил в голове: «А может быть, они между собой проведут поединок?» Было бы классно увидеть их третий бой. На мой взгляд, на это было бы интересно посмотреть боксёрам. Но будет грустно, если кто-то из них кого-то угробит на ринге», — приводит слова Бивола «Р-Спорт».

Также посмотрите видео, как Тайсон ассистирует на лапах.