Гаджиев: отцу Хабиба в Дагестане 10 дней помощь толком не оказывали

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, в настоящее время Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц Москвы в тяжёлом состоянии.

«Там не были готовы к тому, чтобы противостоять коронавирусу в должной мере. Абдулманап — один из тех, о ком сегодня очень много говорят в контексте дагестанского коронавируса в целом. Это люди, которым не оказали должной медицинской помощи. И это не вина врачей.

Я вообще никого конкретно винить не буду, просто скажу, что люди достаточно халатно в целом отнеслись в нашей республике к вирусу. И то, что произошло с Абдулманапом, — некий итог всего. Я знаю, что он 10 дней лежал, что ему толком помощь не оказывали. Почему не оказывали? Может, не понимали, что это COVID. Может, не было нужных препаратов.

Я так понимаю, что осложнения возникли в связи с тем, что у него есть сопутствующие заболевания. Мы же знаем, что у него с сердцем случилась проблема. И на фоне пневмонии у него случился приступ — не помню конкретный диагноз. Но осложнения на сердце случились. И из-за этого он оказался в таком тяжёлом состоянии.

Ведь известно про COVID, что он бьёт по тем, у кого есть сопутствующие заболевания. У Абдулманапа они есть. У меня складывается впечатление, что последние 10 дней он находится стабильно в одном тяжёлом состоянии. Пару дней назад была информация, что он из комы вышел, потом эту информацию опровергли. Насколько я знаю, он подключён к ИВЛ. И речь о положительной динамике не идёт», — цитирует Гаджиева «Спорт-экспресс».