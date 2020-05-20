Бейдер заявил, что хочет провести реванш с Джоном Джонсом

Действующий чемпион Bellator в двух весовых категориях Райан Бейдер заявил, что хочет провести реванш с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джоном Джонсом. По словам Бейдера, он не считает, что ему не по силам победить Джонса.



«Несколько лет подряд Джон Джонс был неуязвим. У него было невозможно выиграть даже один раунд. Когда другие бойцы приблизились к победе над ним, мне перестало казаться, что я не сумею побить его. Я хочу провести с ним поединок, потому что он лучший боец в истории дивизиона. Но для победы над ним действительно нужно приложить много усилий. Я в расцвете сил. Сейчас я сильнее, чем когда-либо», — приводит слова Райана Бейдера Bloody Elbow.



Первый бой Бейдера и Джонса прошёл в 2011 году и закончился победой Джонса приёмом.