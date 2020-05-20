Гэтжи: наш бой сейчас — последнее, о чём думает Хабиб

Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился мыслями о будущем поединке с Хабибом Нурмагомедовым. Гэтжи отметил, что сейчас Хабиб даже не думает об этом поединке на фоне проблем отца со здоровьем.
«Я думаю, что мы проведём бой в августе или сентябре. Мне даже не хочется представлять себя сейчас на месте Хабиба. Наш бой сейчас — последнее, о чём думает Хабиб. Пройдёт время, и мы всё решим. Я заслужил этот бой. Сейчас только поединок с Хабибом имеет для меня смысл», — приводит слова Джастина Гэтжи Daiky Mail.
Ранее президент UFC Дэна Уайт сообщил, что бой обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона американца Джастина Гэтжи, скорее всего, состоится в сентябре 2020 года.
Напомним, 9 мая Гэтжи победил Тони Фергюсона, несмотря на то что не считался фаворитом боя и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе.
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