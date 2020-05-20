Комментатор UFC Джо Роган продал права на свои подкасты Spotify за $ 100 млн

Комментатор UFC Джо Роган заключил сделку с компанией Spotify, сообщает The Wall Street Journal. Роган заключил контракт со Spotify — с сентября 2020 года подкасты Джо Рогана переедут с YouTube на Spotify. Стоимость сделки оценивается в $ 100 млн.



При этом, по условиям контракта, все видео с канала Рогана на YouTube будут удалены и станут доступны только на сервисе Spotify. У Рогана на YouTube 8,41 млн подписчиков, ежемесячно Роган собирает более 200 млн просмотров.



Данная сделка является крупнейшей в мире подкастов.



«Мой подкаст переезжает на Spotify. Я подписал лицензионный контракт на несколько лет. Шоу не изменится. Я не стал сотрудником Spotify, мы продолжаем работать прежней командой и будем делать то же шоу», — прокомментировал Джо Роган переезд подкаста на Spotify.