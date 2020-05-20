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Губерниев: надеюсь, с отцом Хабиба всё будет нормально

Губерниев: надеюсь, с отцом Хабиба всё будет нормально
Бокс/ММА / UFC 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в связи с болезнью отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Хочу поддержать Хабиба, у него очень серьёзно болен папа. Надеюсь, всё будет нормально. Очень тяжёлая ситуация. Знаком с Хабибом, мы несколько раз встречались. Более того, он попросил, чтобы именно я вёл с ним беседу на большом форуме в Санкт-Петербурге. Знаком с командой и желаю всяческих удач», — сказал Дмитрий Губерниев в интервью программе «Игра в тело».

Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. По информации СМИ, Нурмагомедов-старший находится в коме.

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