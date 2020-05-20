Евлоев принял вызов Ландвера, сравнив его с Тирионом Ланнистером

Российский боец UFC Мовсар Евлоев принял вызов Нейта Ландвера. Ландвер заявлял, что хочет провести поединок с Евлоевым, при этом назвав его «Масвором Инвеловым из Ингушетии».



«До меня дошла информация, что Ник Ландвер хочет со мной боя, не буду делать вид, что не знаю, как его зовут. Он либо дебил, раз не уточнил, как зовут бойца, которому он бросает вызов, и как называется республика, откуда я родом, либо он сделал это намеренно. Думаю, первый вариант, учитывая, сколько ударов ты пропускаешь за один бой, Ник.



Я никогда не искал лёгких боев, но тут как-то само получилось, так что принимаю твой вызов. Слышал, Шону Шелби нравится эта идея, поэтому давайте сделаем это, и я по буквам расскажу ему, как пишется название моей родины, а имя моё Ник сможет прочитать на экранах, когда поднимут мою руку. Кстати, Ник, твоя речь на суде в Игре престолов — лучшая сцена из всех что я видел», — написал Евлоев в своём «инстаграме».