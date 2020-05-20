Нганну: не думаю, что наш бой с Джоном Джонсом состоится

Боец UFC Фрэнсис Нганну сомневается, что его поединок с Джоном Джонсом состоится.



«Не думаю, что наш бой с Джоном Джонсом состоится. О переходе Джона в тяжёлый вес говорят уже не первый год, но он так и не состоялся. Если он поднимется в наш дивизион, я с удовольствием проведу встречу. Но UFC придётся заплатить мне немаленькую сумму, чтобы этот бой состоялся, потому что это супербой. Я дерусь не ради поражений. В бою со мной Джонс впервые в карьере проиграет. Говорят, он хорошо держит удар. Что ж, проверим», — приводит слова Нганну BJ Penn.



Напомним, не так давно Джон Джонс выразил желание провести встречу с Фрэнсисом Нганну, заявив об этом в «Твиттере». Француз камерунского происхождения поддержал эту идею и заявил о готовности провести схватку за большие деньги.