Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Нганну: не думаю, что наш бой с Джоном Джонсом состоится

Нганну: не думаю, что наш бой с Джоном Джонсом состоится
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Фрэнсис Нганну сомневается, что его поединок с Джоном Джонсом состоится.

«Не думаю, что наш бой с Джоном Джонсом состоится. О переходе Джона в тяжёлый вес говорят уже не первый год, но он так и не состоялся. Если он поднимется в наш дивизион, я с удовольствием проведу встречу. Но UFC придётся заплатить мне немаленькую сумму, чтобы этот бой состоялся, потому что это супербой. Я дерусь не ради поражений. В бою со мной Джонс впервые в карьере проиграет. Говорят, он хорошо держит удар. Что ж, проверим», — приводит слова Нганну BJ Penn.

Напомним, не так давно Джон Джонс выразил желание провести встречу с Фрэнсисом Нганну, заявив об этом в «Твиттере». Француз камерунского происхождения поддержал эту идею и заявил о готовности провести схватку за большие деньги.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020