Полиция обнаружила тело знаменитого рестлера Гаспарда, которого унесло волной в океан
Полиция Лос-Анджелеса на одном из пляжей города обнаружила тело известного американского рестлера Шеда Гаспарда. Ранее сообщалось, что спортсмена унесло волной в океан.
Напомним, 17 мая 39-летний Гаспард отдыхал на одном из пляжей Лос-Анджелеса с женой и 10-летним сыном. Спортсмен с ребёнком, а также группа людей находились в воде, когда началось отбойное течение, утянувшее их на глубину. Спасатели нашли Гаспарда, однако тот попросил их сперва спасти его сына. Мальчика доставили на берег, рестлера же накрыло океанской волной, и с тех пор его никто не видел.
«Умершего идентифицировали как Шеда Гаспарда. Родственников поставили в известность», — отмечается в заявлении на сайте управления полиции Лос-Анджелеса.
- 21 мая 2020
-
10:02
-
09:02
-
00:49
- 20 мая 2020
-
23:43
-
22:51
-
21:51
-
20:44
-
19:35
-
18:43
-
17:52
-
16:38
-
15:11
-
14:19
-
13:03
-
12:01
-
11:01
-
10:01
-
09:01
-
06:20
-
00:44
- 19 мая 2020
-
23:34
-
23:07
-
21:58
-
21:37
-
19:59
-
18:33
-
17:52
-
16:37
-
15:39
-
15:01
-
14:04
-
13:00
-
12:03
-
11:01
-
10:00
Партнерский контент