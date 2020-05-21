Полиция обнаружила тело знаменитого рестлера Гаспарда, которого унесло волной в океан

Полиция Лос-Анджелеса на одном из пляжей города обнаружила тело известного американского рестлера Шеда Гаспарда. Ранее сообщалось, что спортсмена унесло волной в океан.

Напомним, 17 мая 39-летний Гаспард отдыхал на одном из пляжей Лос-Анджелеса с женой и 10-летним сыном. Спортсмен с ребёнком, а также группа людей находились в воде, когда началось отбойное течение, утянувшее их на глубину. Спасатели нашли Гаспарда, однако тот попросил их сперва спасти его сына. Мальчика доставили на берег, рестлера же накрыло океанской волной, и с тех пор его никто не видел.

«Умершего идентифицировали как Шеда Гаспарда. Родственников поставили в известность», — отмечается в заявлении на сайте управления полиции Лос-Анджелеса.