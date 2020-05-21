Бывшего промоутера Александра Емельяненко задержали по делу о наркотиках

Бывшего промоутера российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко Олега Раевского, объявленного в розыск по делу о наркотиках, задержали в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
«Задержан находящийся в федеральном розыске Олег Раевский», — приводит агентство слова источника.
Ранее сообщалось, что Раевский объявлен в федеральный розыск и заочно арестован судом в Санкт-Петербурге по уголовному делу по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).
В 2017 году сотрудники правоохранительных органов уже задерживали Раевского в Санкт-Петербурге. В его автомобиле тогда были найдены наркотики. Раевского арестовали, но потом освободили под подписку о невыезде.
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