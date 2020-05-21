«Видел бедность на лицах людей». Бывший тренер Александра Поветкина — о России

Тедди Атлас, бывший тренер российского боксёра Александра Поветкина, поделился впечатлениями от первого посещения России.

«Какие были мои первые мысли? Хочу домой. Но когда я там побыл немного, всё было хорошо, ко мне отнеслись прекрасно.

Мы проехали из Москвы несколько часов в маленький городок под названием Чехов. Это было как в изоляции. Я видел бедность, я видел её на дорогах, видел её на лицах людей.

Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что я нахожусь в компании людей, у которых есть деньги и власть в провинции. Там были ребята, которые контролировали эти места, менеджер Поветкина был одним из таких ребят. Не нужно обладать специальными знаниями, чтобы понять, что после развала СССР такие городки погрузились в хаос. На какое-то время там наступили, как у на говорят, ревущие 20-е. У них это называется лихие «90-е». Там, как и в своё время в Штатах, были люди, которые контролировали конкретные участки.

Там были богатые и бедные, не было золотой середины. Там были бедные люди, которые пытались что-то продать, овощи, воду — что угодно. Было очень холодно и довольно депрессивно. И были богатые участки, где жили те, кто управлял всеми процессами. У них всё было хорошо, но только у них», — цитирует Атласа «Спорт-экспресс».