Тренер Хабиба обратился с трогательной молитвой к богу по поводу его отца

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, опубликовал пост в «Инстаграме», посвящённый Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренера бойца. Напомним, в настоящее время 57-летний Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц Москвы в тяжёлом состоянии.

«Пожалуйста, Господи, молюсь и впервые в жизни прошу тебя даровать моему другу полное выздоровление. Он великий отец и человек, у которого ещё остались незавершённые великие дела. Он, как и раньше, должен помогать семье и многим другим, кто нуждается в нём.

Бог всемогущ. И только бог может давать или забирать. Пожалуйста, позволь Абдулманапу Нурмагомедову больше времени быть с нами», — написал Мендес в своём «инстаграме».