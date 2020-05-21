Исмаилов обратился к Емельяненко, который рекомендовал пить энергетики перед тренировками

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов записал обращение к своему будущему противнику Александру Емельяненко, в котором упрекнул оппонента за рекламу энергетических напитков.



Ранее Емельяненко поделился роликом, в котором рассказал, что пьёт энергетики перед тренировками.



«Наставление молодым — как делать не стоит! Энергетические, газированные и тому подобные напитки, тем более перед тренировкой употреблять не стоит. Взбодрит на какое-то время, но выносливости вам не добавит. Пользы для тренировочного процесса в них нет никакой. А главное, в погоне за заработком не подменять понятия!» — написал под видео Исмаилов.

Видео доступно на странице Магомеда Исмаилова в «Инстаграме».

Напомним, бой Исмаилова и Александра Емельяненко был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить из-за карантина по коронавирусу. Новая дата — 24 июля.