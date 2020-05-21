А. Емельяненко: не в курсе о состоянии Кадырова, две недели назад переехал в Гудермес

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что он не знает об отъезде главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Москву с подозрением на коронавирусную инфекцию. Ранее Емельяненко жил и тренировался в резиденции Кадырова в Грозном, однако сообщил, что уже две недели назад переехал в Гудермес.



«Кадырова доставили в Москву с подозрением на коронавирус? Вообще не в курсе этого. У меня отлично всё. Тренируюсь, готовлюсь. Вот сейчас как раз в спортзал собираюсь.



Я уже как две недели в другую резиденцию переехал — чтобы здесь спарринговать. А по телефону разговаривал с ним недавно. Я уже две недели в Гудермесе. Сюда парням удобнее приезжать и тренироваться. Эта резиденция — она как спортивная база. Сделана для спортсменов. Здесь громадный спортивный зал, есть ринг. У меня намечается бой с Минеевым по правилам боксам, и Рамзан сказал — давай, езжай туда. Чтобы я ринг почувствовал, боксёрскую работу. Ко мне сюда отовсюду приезжают действующие профессиональные боксёры, подтягивают меня», — приводит слова Александра Емельяненко «Спорт-экспресс».