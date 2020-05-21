Майк Тайсон: Фьюри — больной человек, но именно поэтому он и стал столь великим

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился мнением о действующем чемпионе WBC в тяжёлом весе Тайсоне Фьюри.



«Если бы Тайсон Фьюри не прошёл через всё, что он пережил, то он не стал бы тем человеком, которым он является сейчас. Его проблемы с психикой? Он больной человек, но именно поэтому он и стал столь великим. Серьёзно. Люди хотят, чтобы он был нормальным. Жил просто жизнью нормального состоятельного человека. Но Фьюри не знает, как быть нормальным. Скажите ему, чтобы он держался подальше от этого», — приводит слова Майка Тайсона The Ring.



Напомним, недавно 53-летний Тайсон объявил, что возвращается на ринг ради участия в выставочных поединках. Вскоре после этого схожее заявление сделал его давний соперник Эвандер Холифилд.