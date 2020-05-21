Нганну согласился провести боксёрский поединок с Диллианом Уайтом

Боец UFC Фрэнсис Нганну сообщил, что готов принять вызов боксёра-тяжеловеса Диллиана Уайта и провести с ним бой по правилам бокса.



«Знаю Энтони Джошуа, но Диллиан Уайт? Узнал о нём, только когда люди стали отправлять мне статьи о нём. До этого никогда о нём не слышал. Каждый говорит то, что ему хочется. У меня нет никаких претензий к нему на этот счёт. Если хочет подраться по правилам смешанных единоборств, то посмотрим, какой я на деле трус. Да, я хотел бы провести боксёрский поединок. С кем угодно и когда угодно. Уверен в своих силах и никогда в себе не сомневаюсь», — приводит слова Фрэнсиса Нганну Sky Sports.



Ожидается, что следующий поединок Диллиан Уайт проведёт с Александром Поветкиным.