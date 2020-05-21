Стерлинг и Сандхеген, вероятнее всего, встретятся на UFC 250
6 июня руководство UFC планирует организовать турнир UFC 250. В его основном карде, вероятнее всего, состоится встреча второго номера рейтинга в легчайшем весе Альджамейна Стерлинга с четвёртым номером рейтинга Кори Сандхегеном, сообщает MMA Fighting.
Стерлинг предыдущий поединок провёл в июне 2019 года и победил Педро Муньоса. В активе Альджамейна четыре победы кряду. В UFC он провёл 13 поединков и победил в десяти из них.
Сандхегена последний раз появлялся в октагоне в августе минувшего года — на турнире UFC 241 он победил Рафаэля Ассунсао. В UFC на его счету пять боёв, и во всех Сандхеген победил.
Напомним, после того как Генри Сехудо объявил о завершении карьеры, Стерлинг предлагал провести поединок Петру Яну.
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