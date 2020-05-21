Бивол не хочет драться с Ковалёвым

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол признался, что не собирается проводить поединок с бывшим чемпионом мира Сергеем Ковалёвым. По словам Бивола, даже победа в этой схватке не принесёт ему удовлетворения.

«Зачем мне драться с Ковалёвым? Да, это громкое имя, наше противостояние ранее обсуждалось. Но Сергей Ковалёв недавно проиграл. Мне кажется, этот бой даст мне не много положительных эмоций даже в случае победы. Сейчас этот бой меня не удовлетворит», — приводит слова россиянина «Р-Спорт».

Напомним, Бивол в предыдущем поединке сумел справиться с доминиканцем Ленином Кастильо. Ковалёв в минувшем бою досрочно уступил Саулю Альваресу, поэтому потерял пояс по версии WBO.