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Тайсона в случае возвращения включат в рейтинг WBC

Тайсона в случае возвращения включат в рейтинг WBC
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что поддерживает возвращение на ринг бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Майка Тайсона. По словам функционера, он даже готов вернуть Майка в рейтинг организации.

«Майк Тайсон был самым молодым чемпионом мира в супертяжёлом весе. Возможно, он станет и самым возрастным чемпионом. Он невероятен, это легендарная личность. Он икона спорта и икона WBC. Он по-прежнему может нокаутировать кого угодно только одним ударом. Так что мы будем его поддерживать. Это тема, которая нас всех интересует. Одно дело, если мы говорим о выставочных поединках, но если он вернётся, ему потребуется лицензия.

Не собираюсь убивать его мечту. Буду его поддерживать, если он мечтает вернуться и получить место в рейтинге. Я дам ему место в рейтинге по версии WBC», — приводит слова Сулеймана BoxingScene.

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