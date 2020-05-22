UFC объявила об отмене двух турниров серии Fight Night.

Сообщается, что из-за пандемии коронавируса промоушен не будет проводить турниры в канадском Саскатуне и американском Остине (штат Техас), который были запланированы на 20 и 27 июня соответственно. Причиной отмены мероприятий стали ограничения на проведение общественных мероприятий и поездок.

Ранее президент UFC Дэна Уайт подтвердил, что следующий турнир промоушена состоится 30 мая в Лас-Вегасе.

Напомним, UFC за две недели провёл три турнира: UFC 249 состоялся 9 мая, 14-го прошёл турнир UFC Fight Night 171, а 16 мая состоялось шоу UFC Fight Night 172. Все турниры прошли в Джексонвилле (Флорида, США).

Ожидается, что турнир UFC 30 мая возглавит поединок между экс-чемпионом организации Тайроном Вудли и Гилбертом Бернсом.