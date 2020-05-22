Тагир Уланбеков, выступающий в команде Нурмагомедова, подписал контракт с UFC

Российский боец Тагир Уланбеков, выступающий в команде чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, будет также выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), информирует ТАСС.

Ранее об этом сообщил и сам Нурмагомедов, выложив с Уланбековым и, уже выступающим в UFC Исламом Махачевым, совместное фото в «Инстаграме».

«После тяжёлой обеденной тренировки, которую придумал Отец, а состояла она из бега в гору (высота над уровнем моря почти 2 км) потом были ускорения, потом качка на камнях, и дальше самостоятельная работа мин 30. А вечером у нас работа в парах (спарринги, борьба, отработки приёмов). На этой фотке 3 бойца UFC (да уже три). Если не ошибаюсь 2006 примерно год», — написал Нурмагомедов.

Пост доступен в «инстаграме» Нурмагомедова.

29-летний Уланбеков ранее выступал в российских организациях GFC и Fight Nights Global, одержав 10 побед и уступив в одном бою.