UFC перенесла бой Ванзант с Рибас на 11 июля

Поединок между американской спортсменкой смешанных единоборств Пейдж Ванзант и бразильянкой Амандой Рибас состоится 11 июля на UFC 251 в Лас-Вегасе (США), сообщает Globoesporte.
Поединок пройдёт в легчайшем весе (до 57 кг), а не в минимальном (до 52 кг), как планировалось ранее. Их бой должен был состояться в рамках турнира UFC Fight Night 170, прошедшего 14 марта в столице Бразилии, но поединок пришлось отменить из-за травмы у Ванзант. В том бою её заменила Ранда Маркос, которая уступила Рибас единогласным решением судей.
26-летняя Пейдж Ванзант начала карьеру в смешанных единоборствах в 2012 году. В UFC она выступает с 2014 года. Её последней соперницей была Рэйчел Остович, которую она победила во втором раунде поединка, состоявшегося в январе 2019 года. Всего на счету Ванзант 12 поединков в MMA, в которых она одержала 8 побед и потерпела 4 поражения.
Её ровесница Аманда Рибас провела в MMA 9 боёв, в которых одержала 8 побед. В своих трёх боях под эгидой UFC она одержала три победы.
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