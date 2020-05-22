«Дай лошадке отдохнуть от себя». Хабиб Нурмагомедов подшутил над братом Умаром

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, на которой изображён его двоюродный брат Умар Нурмагомедов, сидящий верхом на лошади. Хабиб в шутку намекнул, что Умар не умеет обращаться с животными как следует.

«Дай лошадке отдохнуть от себя», — подписал он фото.

Ранее 24-летний Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC, однако из-за пандемии коронавируса пока не провёл ни одного боя в промоушене. На его счету 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах.

У 31-летнего Хабиба Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. Он должен был сразиться с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249, но не смог вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Джастина Гэтжи. Гэтжи победил Фергюсона, и ожидается, что в сентябре он поборется за пояс с Нурмагомедовым.

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