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Боец MMA Орловский на улице в США зажёг огнемёт. Видео

Боец MMA Орловский на улице в США зажёг огнемёт. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский выложил в свой «инстаграм» новое видео, в котором можно посмотреть, как он на одной из улиц США испытал в действии огнемёт.

«Если любимая жена купит эту игрушку, тогда я смогу поджарить COVID-19. Кстати, это отличное устройство для сохранения социального дистанцирования», — подписал он видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, 13 мая Орловский на турнире UFC Fight Night 171, который состоялся в Джексонвилле (Флорида, США), единогласным решением судей победил бразильца Филипе Линса. Всего на счету 41-летнего спортсмена 50 боёв в MMA: 29 побед (в том числе 17 нокаутом) и 19 поражений, ещё два боя признали несостоявшимися.

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