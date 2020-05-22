Нганну: в UFC не хотят, чтобы я сразился с Джонсом

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну посетовал, что в UFC не хотят заниматься организацией его поединка с Джоном Джонсом.

Напомним, Нганну занимает второе место в рейтинге бойцов тяжёлого веса, а Джонс является действующим чемпионом UFC в полутяжёлом весе и кроме того занимает первое место в сводном рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории.

«Похоже, в UFC не намерены организовать мой бой с Джонсом — по крайней мере за достойную плату. Ни боя за титул, ни суперпоединка. Никто не знает, когда я в следующий раз выйду в октагон. Надеюсь, не через 11 месяцев», — написал камерунец в своём «твиттере».

На счету 33-летнего Нганну 18 боёв в MMA, в которых он одержал 15 побед (в том числе 11 нокаутом) и потерпел три поражения.