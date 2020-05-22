Нганну: в UFC не хотят, чтобы я сразился с Джонсом

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну посетовал, что в UFC не хотят заниматься организацией его поединка с Джоном Джонсом.
Напомним, Нганну занимает второе место в рейтинге бойцов тяжёлого веса, а Джонс является действующим чемпионом UFC в полутяжёлом весе и кроме того занимает первое место в сводном рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории.
«Похоже, в UFC не намерены организовать мой бой с Джонсом — по крайней мере за достойную плату. Ни боя за титул, ни суперпоединка. Никто не знает, когда я в следующий раз выйду в октагон. Надеюсь, не через 11 месяцев», — написал камерунец в своём «твиттере».
На счету 33-летнего Нганну 18 боёв в MMA, в которых он одержал 15 побед (в том числе 11 нокаутом) и потерпел три поражения.
- 22 мая 2020
-
15:01
-
14:19
-
13:01
-
12:00
-
10:20
-
09:38
-
09:01
-
08:39
-
05:50
-
03:40
-
02:23
-
01:17
-
01:16
-
00:28
- 21 мая 2020
-
23:36
-
23:23
-
21:36
-
20:54
-
19:54
-
18:44
-
17:55
-
15:00
-
14:47
-
13:31
-
12:04
-
11:01
-
10:02
-
09:02
-
00:49
- 20 мая 2020
-
23:43
-
22:51
-
21:51
-
20:44
-
19:35
-
18:43